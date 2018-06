Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta CCINA , in parteneriat cu Primaria Constanta, organizeaza, in perioada 21 24 iunie 2018, cea de a XXI a editie a Salonului Nautic si Auto TOMIS YACHT 2018. Evenimentul se va desfasura in Portul Turistic Tomis Constanta. Producatorii autohtoni,…

- EFORTURI… Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Vaslui intentioneaza sa ajunga la un numar de 250-280 de membri platitori, pana la finele acestui an. O crestere importanta a numarului de membri, in conditiile in care, numai in primul trimestru, 39 de firme au facut cereri pentru a se…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a Județului Arad anunta o noua sesiune a cursului de FORMATOR, certificat ANC, ce se va derula in perioada 15 - 30 iunie 2018. Programul se adreseaza persoanelor cu studii superioare, interesate de training, dezvoltare profesionala, resurse umane, psihologie…

- Tractoare, combine, masini si echipamente agricole, agenti de fertilizare si pentru protectia plantelor, produse agricole si alimentare, masini si echipamente din industria alimentara, material saditor si seminte, produse alimentare organice si traditionale, utilaje de apicultura, gradinarit si multe…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, in parteneriat cu Directia pentru Agricultura a Judetului Constanta, organizeaza in perioada 3-6 mai, in spatiul exterior al centrului VIVO Constanta, cea de-a XXVI-a editie a Targului Expoagroutil.

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura (CCINA) Constanta organizeaza in perioada 3-6 mai, in parcarea unui centru comercial din Constanta, cea de-a XXVI-a editie a EXPOAGROUTIL, targ national cu participare internationala echipamente si utilaje agricole destinat fermierilor si producatorilor…

- In perioada 19 20 aprilie, oferta educationala a anului scolar 2018 2019 va fi prezentata, sub sloganul "Alege Educatia Este calea catre viitorul tauldquo;, de catre Inspectoratul Scolar Judetean Constanta, in colaborare cu Consiliul Judetean Constanta, Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura…

- Timp de patru zile, 22 25 martie 2018, constantenii si nu numai sunt invitati de Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura CCINA Constanta si Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism ANAT la cea de a XI a editie a Targului de Turism "Vacantaldquo; 2018 Constanta, cel mai mare eveniment…