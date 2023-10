Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 3 ndash; 6 octombrie 2023, politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime au actionat pe linia prevenirii si descoperirii infractiunilor vamale in domeniul exportului de material lemnos.Potrivit IPJ Constanta, in urma activitatilor, au fost verificate 20 de exporturi de cherestea,…

- Politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime au verificat in ultima saptamana 20 de exporturi de cherestea efectuate de doua societati comerciale, din judetele Hunedoara si Brasov, constatandu-se ca erau declarate catre reprezentantii vamali cantitati mai mici decat cele inregistrate de cantarul…

- DIICOT Iași a efectuat marți, 19 septembrie, 121 de percheziții pe raza județelor Iași, Alba, Hunedoara, Sibiu, Neamț, Bacau, Brașov, Constanța, Cluj, Maramureș, Dolj, Braila,... The post Perchezițiile DIICOT, efectuate in toata țara, au vizat și un magazin din Arad, aflat in „Ziridava” appeared first…

- Potrivit DIICOT, perchezițiile au loc in județele Iași, Alba, Hunedoara, Sibiu, Neamț, Bacau, Brașov, Constanța, Cluj, Maramureș, Dolj, Braila, Galați, Vrancea, Argeș, Buzau, Botoșani, Suceava, Timiș, Arad, Mureș, Harghita, Vaslui și in municipiul București. Cauza vizeaza savarșirea infracțiunilor de…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica Prahova au desfașurat o acțiune in municipiul Ploiești și in comunele Ariceștii Rahtivani, Blejoi, Bucov și Paulești, conform Legii nr. 333/2003 R privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. „In acest context – mentioneaza…

- In perioada 9-14 august, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au acționat pe raza de competența in vederea prevenirii și combaterii faptelor ilicite savarșite pe domeniul evaziunii fiscale, contrabandei cu țigarete, migrație ilegala și pentru protejarea populației impotriva…

- Doi copii cu varste de 10 si 11 ani, cautati de politistii din Bucuresti dupa ce au fost dati disparuti de bunica lor, au fost gasiti in municipiul Constanta.Aceștia se afla in prezent in grija unor specialisti dintr-un centru social, pana cand politistii vor stabili ce s-a intamplat cu exactitate.„Astazi,…