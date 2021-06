Stiri pe aceeasi tema

- Analistul politic Sarmiza Andronic a comentat intalnirea dintre o delegația a PSD condusa de președintele Marcel Ciolacu și partea guvernamentala condusa de premierul Florin Cițu. Ea a apreciat prin nota maxima decizia PSD de a introduce in delegația care s-a deplasat la Palatul Victoria…

- Intalnirea dintre președintele PSD, Marcel Ciolacu, și reprezentanții Guvernului pe tema Planului Național de Redresare și Reziliența a fost perceputa diametral opus de parțile implicate. In vreme ce social – democrații susțin ca nu li s-au prezentat detaliile PNRR, premierul Cițu susține contrariul.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a venit la Guvern alaturi de prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu, Dumitru Costin, liderul BNS, si Florin Jianu, presedinte al Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania. Potrivit unor surse politice, in cadrul discutiilor…

- Astazi, la ora 15:00, premierul Florin Cițu are o intalnire cu liderul PSD Marcel Ciolacu, care va veni la Palatul Victoria insoțit de mai mulți reprezentanți social-democrați.Aceștia vor discuta despre Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), asta in contextul in care PSD a cerut ca acest…

- Intreprinderile mici si mijlocii ar trebui sa beneficieze si de granturi din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), asa cum se intampla in restul tarilor europene, nu doar de instrumente financiare, a declarat, vineri, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) organizeaza vineri o conferinta de presa sustinuta de catre Dumitru Luca - presedinte ANAT, Alin Burcea - vicepresedinte ANAT si Florin Jianu - presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR).…

- ”Inainte de a cere ceva PSD, domnul Ghinea si toti ”partenerii” din Coalitie ar trebui sa isi ceara scuze in genunchi pe trepte la Kiseleff pentru aroganta si prostia de care au dat dovada. Ati refuzat consensul politic, dialogul public si implicarea actorilor sociali – patronate, sindicate, societatea…

- Finantarea depozitelor agricole regionale a fost eliminata din ultima varianta a Planului National de Relansare si Rezilienta (PNRR), cea transmisa la Bruxelles de ministrul Investitiilor si Programelor Europene, a declarat, luni, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici…