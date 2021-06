Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul de la hala din Prahova izbucnit in noaptea de marți spre miercuri, poate fi provocat de un angajat al companiei. Reprezentanții firmei Eco Burn marturisesc ca exista probabilitatea ca aceasta sa fi fost incendiata intenționat.

- Consiliul Judetean Prahova anunta, miercuri, ca incearca inchiderea incineratorului de la Brazi, cuprins de un puternic incendiu in noaptea de marti spre miercuri, din cauza ”gravelor incidente de mediu pe care le-a generat in ultimii ani, punand in pericol sanatatea oamenilor din una dintre cele…

- Este una dintre ipotezele principale luate in calcul de anchetatori, dupa audierea martorilor și angajaților societații care administreaza incineratorul.Potrivit reprezentanților Parcului Industrial Brazi unde funcționeaza incineratorul ECO BURN, S.C. a intrat pe poarta societații in cursul nopții,…

- Oare cați dintre romani iși mai amintesc de jocul „Caritas”, acel joc de tip piramidal, care a isterizat o intreaga țara, aducand in pragul ruinarii mii de cetațeni? Caritas a funcționat ca SRL, fiind inființat de contabilul Ion Stoica, in varsta de 52 de ani, din Brașov, la 16 aprilie 1992, imediat…

- Peste 240.000 de pachete cu tigari nedeclarate au fost confiscate in Portul Constanta de politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta. Marfa era intr-un container sosit din Rusia pentru o firma din Republica Moldova. Potrivit unui comunicat de presa, politistii de frontiera din cadrul Garzii…

- Violeta Stoica Pentru ca s-a dat liber la organizarea de concursuri de recrutare in instituțiile publice, deși reprezentanții Guvernului Cițu vorbesc despre disponibilizari in sistemul bugetar, la Consiliul Județean Prahova s-a deschis robinetul angajarilor! Pas cu pas, se vor ocupa posturile ramase…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat luni ca inchiderea circulației rutiere pe podul de pe DN 1, km 444+840, peste Arieș, la Turda, se amana. Motivul este acela ca sectorul de drum pe care ar trebui sa fie deviat traficul, nu a fost terminat. ”Avand in vedere faptul…