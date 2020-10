Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU a aprobat marti acordul de incetare a focului incheiat pe 23 octombrie intre partile libiene aflate in conflict, solicitandu-le ''sa-l puna in aplicare in totalitate'', potrivit unui comunicat care ar trebui urmat in scurt timp de adoptarea unei rezolutii,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a carui tara este un actor-cheie in Libia, a pus la indoiala vineri viabilitatea armistitiului national permanent intre beligerantii libieni incheiat la Geneva sub egida ONU, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Acordul cu privire la un armistitiu de azi…

- Uniunea Europeana (UE) a salutat ca pe ''o veste buna'' anuntul privind incheierea unui acord de incetare a focului in Libia si a indemnat vineri la punerea in aplicare a acestuia, pentru a permite reluarea negocierilor de pace, informeaza AFP. "Ne bucuram de anuntul privind incheierea…

- Partile in conflict in Libia au semnat vineri un acord de incetare a focului, cu caracter national si permanent, cu 'efect imediat', dupa cinci zile de discutii desfasurate la Geneva sub egida ONU, informeaza AFP si dpa, citate de AGERPRES.'Partile libiene au ajuns la un acord de incetare…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a cerut marti Armeniei si Azerbaidjanului sa puna in aplicare acordul de incetare a focului in Nagorno-Karabah, incheiat, dar nerespectat, relateaza AFP, potrivit Agerpres.''Statele Unite solicita Armeniei si Azerbaidjanului sa-si onoreze angajamentul…

- Purtatorul de cuvant al maresalului Khalifa Haftar a criticat anuntul privind o incetare a focului in Libia, numindu-l o simpla 'lovitura mediatica' din partea Guvernului de uniune nationala (GNA), pe care l-a acuzat ca pregateste o noua ofensiva armata, transmite AFP.Vineri a fost anuntata…