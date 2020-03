Connections lanseaza Start-upul Fintech Banknit Connections, lider pe piata de digital transformation din Romania, Bulgaria si Serbia, anunta lansarea startup-ului fintech Banknit, o platforma care integreaza si expune, sub un API unic, datele oferite de banci, in concordanta cu directiva europeana Revised Payment Service Directive (PSD2).



Banknit ofera posibilitatea integrarii beneficiilor oferite de conceptul open banking in platformele clientilor, printr-un sistem plug and play securizat si fara a fi necesara detinerea unei licente AISP/PISP.



In momentul de fata, Banknit expune un sandbox care poate fi folosit in procesul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

