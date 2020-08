Stiri pe aceeasi tema

- PSD iși alege sambata, in cadrul unui congres extraordinar, conducerea. Marcel Ciolacu și Eugen Teodorovici sunt cei doi candidați pntru funcția de președinte, dar carțile par a fi facute pentru cel dintai, care este interimar in aceasta funcție de la incarcerarea lui Liviu Dragnea. In echipa lui Marcel…

- Congresul extraordinar al PSD de sambata este organizat online, cu 39 de centre de vot teritoriale, la care vor participa peste 1.500 de delegati, in cursa pentru sefia partidului fiind inscrisi Marcel Ciolacu, actualul lider interimar, si fostul ministru Eugen Teodorovici. Votul va fi secret, cu buletine,…

- Eugen Teodorovici a lansat un nou atac la conducerea PSD, afirmând ca aceasta este ilegala și acuzând-o ca nu reușește sa acumuleze capital electoral pe seama modului cum gestioneaza Guvernul Orban epidemia și ca nu a depus pâna acum o moțiune de cenzura.”Nu este firesc,…

- Fostul presedinte executiv al PSD, Eugen Teodorovici, sustine ca a decis sa candideze pentru sefia partidului, pentru ca isi doreste ca ”PSD-ul sa redevina un partid civil” si considera ca ”lupta” sa nu este cu o persoana, ci cu un sistem. , ”M-ar intrista foarte mult sa stiu ca banii partidului sunt…

- Apar surprize in PSD, acolo unde cartile pareau sa fie facute deja pentru congresul in care se va stabili conducerea partidului. Presedintele interimar Marcel Ciolacu nu a avut pana acum contracandidat, dar surse din partid spun ca se pregateste sa intre in cursa Eugen Teodorovici.

- Fostul președinte executiv PSD, Eugen Teodorovici, considera ca șeful interimar PSD, Marcel Ciolacu, are o mentalitate de tipul 'capului plecat' in fața atacurilor președintelui Klaus Iohannis la adresa membrilor PSD. PSD va avea un Congres inainte de alegerile locale și Ciolacu și-a anunțat candidatura…

- Marcel Ciolacu, lider interimar al PSD, susține ca „NU iși cladește cariera pe cadavrele altora”, adaugand ca va candida la șefia partidului in echipa cu Paul Stanescu, secretar gerneral al PSD.„Eu voi candida la congres, cu o echipa. Si, intr-adevar, candidez impreuna cu Paul Stanescu, secretar…