Stiri pe aceeasi tema

- O confruntare militara a avut loc la frontiera dintre China și India, in urma careia trei soldați indieni au fost uciși. Tensiunile la granița din Ladakh, aflata in nordul Indiei au pornit in luna...

- Trei soldați au fost uciși in regiunea disputata Kashmir, dupa o disputa cu forțele de securitate ale Chinei, conform BBC.Incidentul dintre cele doua țari a avut loc in Ladakh. Armata indiana a transmis ca „inalți oficiali militari din ambele tabere au o intrevedere pentru a liniști situația”, adaugand…

- Confruntarile au avut loc in Valea Galwan, iar in urma schimbului de focuri au fost ucisi doi soldati indieni, dar si un colonel, comandantul unui batalion de infanterie. Acestea sunt primele victime ale conflictului de la granita dnitre cele doua super-puteri. India si China impart…

- India si China au cazut de acord asupra necesitatii de a solutiona in mod pasnic cea mai recenta confruntare frontaliera, a anuntat duminica New Delhi, dupa o intalnire la nivel de generali intre cele doua tari, informeaza AFP.Militari ai celor doua tari s-au angajat de la inceputul lunii…

- India si China au cazut de acord asupra necesitatii de a solutiona in mod pasnic cea mai recenta confruntare frontaliera, a anuntat duminica New Delhi, dupa o intalnire la nivel de generali intre cele doua tari, informeaza AFP. Militari ai celor doua tari s-au angajat de la inceputul lunii…

- Presedintele american Donald Trump s-a oferit miercuri sa fie mediator intr-o confruntare in desfasurare intre armatele indiana si chineza in zone de frontiera disputate in Himalaya, potrivit AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Situatia s-a tensionat in ultimele saptamani de-a lungul a 3.500…

- Pe parcursul anului trecut, cheltuielile militare s-au ridicat la 1.917 miliarde de dolari (1.782 miliarde de euro) la nivel mondial, o crestere anuala cu 3,6%, cea mai mare din 2010. „Cheltuielile militare au atins cel mai inalt nivel de la sfarsitul Razboiului Rece” in 1989, a declarat pentru AFP…

- In contextul in care SUA si alte tari precum Rusia si China isi intaresc pozitiile lor militare pe orbita joasa a Pamantului (situata la aproximativ 2.000 km altitudine) si in apropierea Lunii, testul rușilor are loc in momentul in care, conform experților, spațiul devine tot mai mult un domeniu important…