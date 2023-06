Confort Urban Constanta cumpara cisterna cu apa de la B.T. Best Tools Company din Ilfov pentru mentinerea in conditii optime a vegetatiei tot anul“ (DOCUMENTE)

Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer a murit, iar altul a fost ranit intr-un accident produs joi pe Centura Capitalei. Au fost implicate o cisterna cu furaje si un TIR cu deseuri metalice. Ambele masini au luat foc, scrie News.ro. ”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs ca urmare a unui accident rutier de pe Soseaua…

- Pompierii au intrat in alerta și au intervenit de urgența pe Centura Capitalei, pentru a stinge un incendiu. Traficul este oprit pe ambele direcții pe Centura Capitalei, intre localitațile Jilava și Magurele, din județul Ilfov, dupa ce o cisterna a luat foc. Totul s-a intamplat intr-o zona impadurita,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 207 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Austria – 120 locuri de munca pentru: sudor construcție țevi, constructor țevi, supraveghetor conducte industriale, sudor pentru construcție și reparații rezervoare,…

- Polițiștii din Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiunii de furt. Citește și: Guvernul ingheața salariile și angajarile la stat Pe 11 iunie 2022, un tanar de 23 de ani, din comuna Popești-Leordeni,…

- Primaria Sulina achizitioneaza un buldoexcavator de la Terra Romania Utilaje de Constructii SRL Valoarea contractului ajunge la 645.975 de lei Terra Romania Utilaje de Constructii SRL este controlata de o firma cu sediul in Austria Primaria orasului Sulina a atribuit contractul denumit "achizitie buldoexcavator…

- Statiunea de Cercetare ndash; Dezvoltare Agricola Tulcea a atribuit contractul "achizitie ingrasaminte chimice" firmei Agricover Distribution. Costul achizitiei este de 199.296 de lei. Potrivit descrierii succinte, achizitia publica are in vedere procurarea de ingrasaminte chimice Complex 20:20:0 in…

- Volumul lucrarilor de constructii a scazut, ca serie bruta, cu 66,1% in luna ianuarie a acestui an, fata de luna precedenta, insa a crescut cu 5,8% comparativ cu perioada similara a anului trecut.Potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate marti, scaderea consemnata in ianuarie…

- Crește prima de casare la Programul Rabla 2023. Romanii care cumpara mașini noi vor primi bani mai mulți, in anumite condiții Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat ca modifica programul Rabla 2023. Cea mai importanta modificare se refera la prima de casare, care creste la 7.000 de lei.…