Stiri pe aceeasi tema

- "Voi candida pentru județul Cluj la Senat", a anunțat Vasile Dincu, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la sediul PSD, conform Stiripesurse. Un nume nou din lumea medicala pe listele PSD pentru parlamentare. Marcel Ciolacu: "E rector si medic primar la ATI" Marcel Ciolacu, presedintele…

- "Astazi am decis strategia de campanie și o serie de elemente legate de depunerea candidaturilor. Maine, la ora 12, vom depune listele sustinatorilor listei de candidati a PNL pentru Parlament. Pana la ora actuala avem 600.000 de semnaturi din partea cettatenilor romani pentur sustinerea candidailor…

- Listele de candidați pentru alegerile parlamentare au fost definitivate in aceasta seara in cadrul Biroului Permanent Național al PNL. Lista de candidați... The post PNL Timiș a definitivat listele de candidați pentru alegerile parlamentare. Excludere sonora pe motive de integritate appeared first on…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, are misiunea de a alcatui listele liberalilor pentru alegerile parlamentare, iar cum procentele PNL sunt mari și pretențiile pentru locuri eligibile sunt la fel de mari.Citește și: Capii de lista ai PNL la alegerile parlamentare: Ludovic Orban platește tainul traseiștilor/…

- Președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a primit invitația de a candida pe listele Organizației de la Suceava, la alegerile generale din decembrie. Anunțul a fost facut chiar de el, intr-o conferința de presa susținuta la Suceava, alaturi de liderul județean al PMP, Marian Andronache. Președintele…

- Membri USR din Bucuresti si Iasi se declara nemultumiti in legatura cu desemnarea delegatilor USR PLUS care vor decide listele de candidati pentru alegerile parlamentare, precum si de perspectiva ca parlamentari cu o activitate buna sa nu se regaseasca pe aceste liste, potrivit News.ro

- Calin Popescu Tariceanu, presedinte ALDE, dezminte o informatie aparuta in presa, conform careia ar urma sa candideze la alegerile parlamentare pe listele PSD. Tariceanu afirma ca isi doreste o alianta cu PSD la parlamentare, dar daca aceasta nu se va realiza, nu va accepta o canddatura sub sigla…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, dezminte informatia ca ar candida la alegerile parlamentare pe listele PSD si se declara victima unui "fake news". "Continua "fake news-urile' din campania electorala. Ultimul pe care l-am vazut este ca as candida la alegerile parlamentare pe listele PSD!",…