centrulnatura.ro: Nevoia de stabilitate

Este foarte greu sa schimbi ideile fundamentale ndash; presupunerile si conceptele pe care isi structureaza oamenii viata.Unul dintre cele mai importante lucruri in viata unui om CAUTAREA STABILITATII.Daca nu poate gasi in exterior destula STABILITATE ndash; macar sa fie in interior ndash; in parerile pe care le are, in… [citeste mai departe]