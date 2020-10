Stiri pe aceeasi tema

- Semifinalele concursului vor avea loc pe 18 și 20 mai, iar finala pe 22 mai. Reprezentanții ai 41 de țari vor participa la concursul muzical de la Rotterdam, Țarile de Jos. Citește și: Eurovision 2020 a fost anulat din cauza noului coronavirus. Anuntul facut de organizator Formatul…

- Organizatorii concursului muzical Eurovision au anuntat luni datele pentru evenimentul din 2021 de la Rotterdam, Țarile de Jos, dar si ca va fi pastrata tema ”Open Up” stabilita pentru editia de anul acesta, care a fost anulata din cauza pandemiei. Semifinalele vor avea loc pe 18 si 20 mai, iar finala…

- Organizatorii concursului muzical Eurovision au anuntat luni datele pentru evenimentul din 2021 de la Rotterdam, dar si ca va fi pastrata tema „Open Up” stabilita pentru editia de anul acesta, care a fost anulata din cauza pandemiei, potrivit news.ro.Semifinalele vor avea loc pe 18 si 20 mai,…

- Conducerea Forumului Economic Mondial (WEF) a anuntat ca reuniunea sa anuala din 2021 se va desfasura in Buergenstock, langa orasul Lucerna din Elvetia, in perioada 18 - 21 mai, si nu ca de obicei in ianuarie, in statiunea de ski Davos, din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters."Intalnirea…

- Tenismanul bosniac Damir Dzumhur va da in judecata organizatorii turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce a fost oprit sa ia parte la calificari din cauza faptului ca antrenorul sau Petar Popovic a fost testat pozitiv la COVID-19, transmite Reuters. Popovic a afirmat ca testul sau a fost…

- Tenismanul bosniac Damir Dzumhur va da în judecata organizatorii turneului de Grand Slam de la Roland Garros, dupa ce a fost oprit sa ia parte la calificari din cauza faptului ca antrenorul sau Petar Popovic a fost testat pozitiv la COVID-19, transmite Reuters.Popovic a afirmat ca testul sau…

- Numarul cazurilor noi de infectare cu coronavirus a atins, joi, pentru a treia zi consecutiv, un record in Olanda. Ministerul Sanatatii batav a avertizat ca actuala capacitate de testare este insuficienta pentru a face fata valului epidemic asteptat in lunile urmatoare, transmite Reuters, citata de…

- Orasele olandeze Amsterdam si Rotterdam renunta la obligativitatea purtarii mastilor in spatiile publice aglomerate, masura impusa experimental la inceputul lunii pentru limitarea raspandirii coronavirusului, au anuntat vineri autoritatile locale, potrivit dpa si Reuters.Incepand de luni,…