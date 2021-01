Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Ciorogarla, județul Ilfov, reintra de marți dimineața in carantina, dupa ce incidența cazurilor de Covid-19 a ajuns la aproape 10 la mia de locuitori, informeaza Mediafax. Potrivit Prefecturii Ilfov, carantina va fi instituita de marți, de la ora 5.30. In acest sens, la propunerea CJSU…

- Carantina va fi prelungita cu 7 zile, incepand de vineri, de la ora 22.00, in orașul Bragadiru și in comuna Chiajna, județul Ilfov. Potrivit Prefecturii Ilfov, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a emis ordinele de prelungire a carantinei in orașul Bragadiru și in comuna Chiajna. Decizia…

- Municipiul Gherla va iesi din carantina in noaptea de miercuri spre joi, ca urmare scaderii incidentei COVID-19 la 5,17 cazuri de imbolnavire la mia de locuitori. "Avand in vedere scaderea ratei incidentei in municipiul Gherla la 5,17, precum si analiza de risc a DSP, nu se mai impune…

- În ultimele 14 zile a fost înregistrata o incidența de 8,38 infectari cu COVID-19 la 1.000 de locuitori. Pe 16 noiembrie, acum o saptamâna, cazurile de COVID-19 cumulate în ultimele 14 zile aratau o incidența de 9,04 infectari…

- Autoritațile din Timiș propun instituirea carantinei in orașul Lugoj, unde rata de incidența a cazurilor de Covid a ajuns vineri dimineața la 7,05 la mia de locuitori. Propunerea a fost trimisa pentru aprobare Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, potrivit Mediafax. Potrivit…

- Avem 3.379 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 111 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. Totodata au fost inregistrate alte 3 decese in contextul pandemiei. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 10.260 de cazuri…

- Intrarea in carantina a municipiului Bistrița este iminenta. Incidența raportata pentru Bistrița indica o rata de imbolnaviri cu Covid-19 de 6,69/1000 de locuitori, anunța MEDIAFAX.Drept urmare, autoritațile fac pregatirile necesare pentru masurile care se impun in acest sens. Citește…

