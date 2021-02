Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile companiei au urcat cu aproape 11%, la 283,15 milioane lei, de la 256,16 milioane lei in 2019. "Cifra de afaceri a societatii in anul 2020 a crescut cu 11% in comparatie cu anul anterior, in primul rand ca urmare a cresterii activitatii de furnizare energie electrica. In ultimul trimestru…

- Daca erai pe picior de economisire si ai vazut ca dobanzile la depozite au scazut, ei bine, exista o explicatie pentru acest lucru. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, de ce dobanzile se micsoreaza de la o luna la alta. In momentul de fata, bancile nu mai au nevoie…

- Traficul aerian de pasageri din Europa a scazut cu 70,4% in 2020, cel mai scazut nivel din ultimii 25 de ani, arata un raport realizat de Airports Council International (ACI Europe), citat de Euronews. Traficul...

- In urma negocierilor politice, s-a decis ca la noul minister al Proiectelor și Investițiilor Europene, fostul minister al Fondurilor Europene, condus de useristul Cristian Ghinea sa fie cinci secretari de stat, adica cate unul de la PNL și UDMR și trei de la USR, dar deja a aparut o surpriza incredibila.…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) este principala companie de transport public de persoane din Bucuresti si Ilfov si include o retea de autobuze, troleibuze si tramvaie. Cea mai mare parte a fondurilor provin din subventii, iar pretul unui bilet nu s-a mai modificat din 2008. In anul 2019, avea…

- Aurelia Surulescu, care potrivit declarației de avere publicate de Libertatea a incasat, in 2019, aproximativ 18.000 de euro pe luna de la Autoritatea Rutiere Romana (ARR), susține ca a completat eronat documentul și ca in calitate de director general al ARR a caștigat doar 1.360 de euro pe luna. Prin…

- Acestea au fost cumparate pe bani publici, de la organizații fantomatice din strainatate, sub administrația directorului Sorinel Ciobanu, trimis intre timp in judecata de DNA.Pe 13 și 15 ianuarie, Libertatea a publicat o investigație despre cum mai multe companii publice și private din Romania și-au…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a vorbit joi seara, 7 ianuarie, despre salariile uriase din agentiile de stat, care ar trebui plafonate, ministrul Economiei spunand ca nu este "de bun simt" un venit de 17.000 euro pe luna, ca la ASF, sau 33.000 euro/luna la un institut de cercetare. "Am…