Comisia pentru legile Justiţiei a acceptat amendamente PNL și CSM la statutul judecătorilor şi procurorilor Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a continuat, marti, dezbaterile la proiectul privind statutul judecatorilor si procurorilor, majoritatea textelor fiind adoptate in forma Guvernului, scrie Agerpres. Membrii comisiei au acceptat, insa, unele amendamente propuse de PNL si de CSM, preluate de grupurile parlamentare.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

