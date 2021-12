Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus miercuri o directiva care asigura transpunerea rapida a acordului internațional privind impozitarea minima a intreprinderilor multinaționale. Potrivit unui comunicat al CE, propunerea stabilește modul in care principiile ratei efective de impozitare de 15% vor fi aplicate…

- Comisia Europeana a prezentat o inițiativa de combatere a utilizarii abuzive a entitaților fictive în scopuri fiscale necorespunzatoare, se arata într-un comunicat al instituției, acestea mai fiind denumite “cutie poștala”. Propunerea urmarește sa garanteze ca entitațile din…

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, intr-o propunere legislativa adresata Parlamentului European si Consiliului Uniunii Europene, o noua reglementare care sa asigure un proces decizional eficient si unitar de contracarare a presiunilor externe exercitate de tari terte. „Comisia Europeana propune…

- Compania de cloud open-source Nextcloud, impreuna cu alte companii și organizații de cloud și software din Europa, a format „Coaliția unui camp de batalie egal”, care a depus o plangere impotriva celor de la Microsoft la Comisia Europeana. Motivul ar fi reprezentat de un comportament pe care Coaliția…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna a declarat, marti, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca ceea ce a propus el este un ”punct zero”, ca, de acum inainte, in blocurile noi sa nu mai fie instalate centrale individuale. Ministrul a precizat ca nu va exista o taxa pe centralele existente, pana cand…

- Intrebat desare renuntarea la centralele de apartament, ministrul Mediului a spus ca ceea ce a propus este ”un punct zero, ca macar de acum inainte, in blocurile noi, sa nu mai punem centrale individuale”. ”Nu ma refer la cele existente in prezent. O taxa pe cele existente nu exista si nu va exista…

- USB-C va deveni portul standard pentru toate telefoanele inteligente, pentru tablete, camere, caști, difuzoare portabile și console video portabile. Aceasta e propunerea prezentata joi de Comisia Europeana. Propunerea trebuie aprobata și adoptata de Parlamentul European și de Consiliu. „Mai mulți ani…