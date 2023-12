Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, Comisia Europeana a anunțat deblocarea sumei de 10,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune destinate Ungariei. Acest anunț vine cu o zi inaintea unui summit european, la care premierul ungar Viktor Orban amenința ca se va opune lansarii negocierilor de aderare cu Ucraina și unui ajutor…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri deblocarea a 10,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune ce revin Ungariei, cu o zi inaintea unui summit european la care premierul ungar Viktor Orban ameninta ca se va opune lansarii negocierilor de aderare cu Ucraina si unui ajutor financiar al

- Comisia Europeana a anunțat miercuri ca va debloca 10,2 miliarde de euro din fonduri de coeziune destinate Ungariei, in pofida opoziției premierului sau Viktor Orban fața de declanșarea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana, relateaza Reuters și AFP, citat de hotnews.ro .

- Comisia Europeana ar putea acorda Ungariei 10 miliarde de euro, dupa ce șeful Guvernului de la Budapesta a amenințat ca va face tot posibilul pentru ca blocul comunitar sa nu deschida negocierile de aderare cu Ucraina și sa nu mai aprobe un nou pachet de sprijin. Cu toate ca Executivul de la Bruxelles…

- Ungaria cultiva legaturi mai stranse cu Rusia decat alte state UE si este vazuta drept principalul potential oponent la o decizie ce urmeaza sa fie luata in decembrie in legatura cu deschiderea negocierilor de aderare cu Kievul, ceea ce ar necesita sprijinul unanim al celor 27 de membri ai Uniunii.…

- In schimbul acestei decizii, Budapesta ar trebui sa sprijine suplimentarea bugetului UE, atat de necesara pentru asistența financiara acordata Kievului, scrie Financial Times. Comisia Europeana este gata sa deblocheze fonduri UE in valoare de miliarde de euro pentru Ungaria, in prezent inghețate din…

- Comisia Europeana intentioneaza sa deblocheze fonduri europene in valoare de aproximativ 13 miliarde de euro pentru Ungaria pana la finele lunii noiembrie, in schimbul sprijinului Budapestei pentru majorarea bugetului blocului comunitar si pentru asistenta financiara pentru Ucraina, informeaza Financial…

- ”Traseul acestui proiect de lege a fost indelungat. Toata lumea isi pune aceast intrebare, de ce este nevoie acum de acest proiect de lege”, a afirmat, Marcel Bolos, miercuri seara, la finalul sedintei de Guvern. Ministrul Finantelor a vorbit despre deficitul bugetar. ”La finalul acestui an, tinta de…