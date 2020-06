Comisia pentru bugete a Parlamentului European (BUDG) a dat unda verde, miercuri, pentru sprijinirea cu suma de 585 milioane de euro a refugiatilor aflati in Turcia, Iordania si Liban, in contextul crizei siriene, informeaza un comunicat al legislativului european.



Raportul pe aceasta tema, elaborat de eurodeputata germana Monika Hohlmeier (PPE), a fost adoptat de BUDG cu 33 voturi pentru, patru voturi contra si trei abtineri.



Documentul, care va fi supus la vot in plenul PE la sesiunea din 8-10 iulie, prevede 485 milioane de euro pentru finantarea continuarii celor doua…