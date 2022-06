Stiri pe aceeasi tema

- In decembrie 2021, TIMPUL scria aici „ De ce Gavrilița și Sandu greșesc cand spun mereu prin Europa ca in R. Moldova este corupție ” ca actualii greșesc cand repeta obsesiv peste tot in Occident ca „avem multa corupție și crima”. „Efectele cumulative pe termen lung ale unei asemenea practici sunt extrem…

- Nascut in Benin, David Kiki este titular in prima reprezentativa a tarii sale si a mai jucat in cariera in Franta si in prima liga din Bulgaria.Farul Constanta si CSKA Sofia au ajuns la un acord privind transferul jucatorului Bradley de Nooijer la formatia din capitala Bulgariei.Bradley de Nooijer a…

- Dupa dezbateri de cinci ore, miercuri, Parlamentul bulgar a votat pentru a mandata guvernul sa ofere asistenta Ucrainei: umanitara, financiara si militar-tehnica, inclusiv repararea echipamentului militar ucrainean in Bulgaria si in functie de capacitatea Bulgariei. Proiectul de rezolutie propus…

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a afirmat, vineri, la Bucuresti, ca pe Dunare este o lungime de trei ori mai mare decat pe Rin, dar volumul de marfuri care este transportat este de doua ori si jumatate mai mic. Valean a precizat ca in aceasta zona este un potential enorm care se…

- Kievul a cerut Sofiei sa repare o parte din armamentul sau greu in uzinele de profil din Bulgaria. Informația a aparut dupa intalnirea dintre premierul Kiril Petkov și președintele Zelenski de la Kiev.

- ”In acest moment, Romania nu este afectata de aceasta decizie a Rusiei de a nu mai furniza gaze Poloniei si Bulgariei. In acest moment noi extragem mai mult gaz decat consumam”, a afirmat, miercuri seara, la TVR 1, premierul Nicolae Ciuca. Acesta explica, insa, ca pe termen mediu si lung, Romania…

- Elena Udrea a fost adusa sambata in fața instanței de judecata din Bulgaria, pentru a i se analiza cererea de extradare. La momentul arestarii, fostul ministru ar fi avut o cadere nervoasa, susțin jurnaliștii Antena3. La cateva minute dupa ora 15, Elena Udrea a fost adusa, incatușata in escortata de…

- Comisia va oferi sprijin tehnic pentru a ajuta 17 state membre sa iși elimine treptat dependența de combustibilii fosili ruși, in conformitate cu planul REPowerEU pentru o energie mai accesibila, mai sigura și mai durabila. Expertiza tehnica va sprijini statele membre sa identifice și sa puna in aplicare…