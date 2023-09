Stiri pe aceeasi tema

- Ylva Johansson, comisara europeana pentru afaceri interne, a ajuns in atenția publicului, miercuri, dupa ce a fost filmata in timp ce tricota in timpul discursului șefei sale, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, relateaza digi24.ro , cu referire la agenția turceasca Anadolu.

- Ylva Johansson, comisara europeana pentru afaceri interne, a ajuns in atenția publicului, miercuri, dupa ce a fost filmata in timp ce tricota in timpul discursului șefei sale, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, relateaza agenția turceasca Anadolu.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat astazi, in Parlamentul European, discursul despre starea Uniunii. Sefa Executivului a cerut, printre altele, integrarea fara intarzieri a Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen si a promis ajutor continuu pentru Ucraina, al carei viitor…

- In prima sesiune plenara a Paramentului European, de dupa vacanța de vara, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat o investigație care vizeaza subvențiile acordate autoturismelor electrice chineze low-cost care “au inundat piețele globale”. Diplomația franceza a ieșit victorioasa…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, in discursul sau anual privind starea Uniunii, ca Romania și Bulgaria sunt de facto state Schengen și ca cele doua țari indeplinesc toate condițiile, susținand ca au dovedit acest lucru. ”Aceste doua țari au dovedit-o din plin : Bulgaria…

- Bulgaria si Romania au dovedit ca fac parte din Schengen, aratand „cele mai bune practici atat in ceea ce priveste azilul, cat si returnarile” de migranti, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ea a pledat pentru primirea…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține miercuri la Strasbourg discursul sau despre starea Uniunii, unde iși va apara bilanțul, in frunte cu Pactul Verde, chiar daca acesta din urma ramine neterminat și sursa de tensiuni cu mai puțin de un an inaintea alegerilor europarlamentare.…

- Bruxelles-ul a anunțat ca transferul de date cu caracter personal catre SUA poate avea loc in mod legal, dupa ce a asigurat garanții privind accesul agențiilor de informații și crearea unui mecanism de recurs pentru rezidenții UE, scrie Euronews.com. Decizia de adecvare inseamna ca Bruxelles-ul considera…