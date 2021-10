Guvernul de la Bogota a anuntat duminica ca pregateste extradarea in Statele Unite a lui Otoniel, seful celei mai puternice bande de traficanti de droguri din tara, capturat cu o zi inainte in cursul unei operatiuni in nord-vestul Columbiei, noteaza AFP preluat de agerpres. "Impotriva lui Otoniel exista un mandat de extradare (in Statele Unite) (...) care este inca in desfasurare", a declarat ministrul apararii Diego Molano intr-un interviu acordat ziarului El Tiempo.

Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, 50 de ani si lider al Clan del Golfo a fost arestat in cursul unei operatiuni militare…