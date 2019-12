Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Cristina Iurișniți, este de parere ca transportul studenților și al elevilor trebuie sa fie gratuit, insa gratuitea oferita de stat trebuie sa se intemeieze pe o serie de criterii obiective, menita sa raspunda nevoilor fiecaruia. Deputata bistrițeanca spune ca educația este o prioritate…

- Presedintele Klaus Iohannis a conferit, joi, mai multor unitati militare, institutii din domeniul culturii, patrimoniului arhivistic si cultivarii memoriei eroilor Medalia Comemorativa Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului si Medalia aniversara Centenarul Marii Uniri, scrie agerpres.ro. Prin…

- Cresterea programata a pensiilor "ar putea avea un impact bugetar negativ" Economistul sef al BNR, Valentin Lazea. Foto: Arhiva Agerpres. Reprezentantii BNR atrag atentia asupra impactului bugetar negativ pe care l-ar putea aduce cresterea programata a pensiilor. Valentin Lazea, economistul…

- In 9 noiembrie 2019, la ”Weekend cu prieteni”, am invitat un pelerin- dl Ion Dumitrașcu, un om deosebit care mi-a spus povestea lui. El s-a incumetat la un astfel de drum și ar mai vrea sa revina pe El Camino de Santiago pentru a simți din nou gustul libertații. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/11/9-nov-2019-WP-francez.mp3…

- [email protected] a ajuns o mișcare a ieșenilor care folosesc evenimentele din festival sau dintre doua ediții ca mod de exprimare creativa. La Radio Iași, am vorbit in 26 octombrie 2019, cu Maura Anghel și Geanina Enache despre #Cafenelele_KreativIS și parteneriatul cu Grinch – coffee&more , despre Concursul…

- Mihaela Condac e un om excepțional, curajos, inimos, o femeie capabila sa scoata apa din deșert la propriu și sa aduca un plus de bine in viața oamenilor napastuiți. Nu conteaza atat ca e coordonatorul Departamentului de interveție de urgența al Centrului Diecezan Caritas, cat calitatea ei umana de…

- In 2 noiembrie 2019, la ”Weekend cu prieteni”, am avut invitați pelerini, oameni deosebiți la care am ajuns prin Daniela Cadar – veche cunostința de-a mea, care s-a incumetat la un astfel de drum nu odata, ci de doua ori și care a povestit ascultatorilor la vremea respectiva, despre semnificațiile…

- Klaus Iohannis a transmis, in numele poporului roman, condoleanțe națiunii franceze, dupa moartea fostului președinte al Franței Jacques Chirac, informeaza MEDIAFAX. Șeful statului a precizat ca Chirac a fost un mare lider și un „veritabil prieten al țarii noastre".„Sunt profund ...