Stiri pe aceeasi tema

- Moartea fulgeratoare a Denisei Raducu, la numai 27 de ani, a șocat o țara intreaga. La suprafața, totul parea in regula. Cantareața era mereu zambitoare, se bucura de talent și de o frumusețe rapitoare, iar vitoorul ei parea a fi unul stralucit. In realitate, era macinata lent de o boala crunta și perfida.

- Denisa Raducu s-a stins din viața in anul 2017 din cauza unei boli cu care s-a luptat pentru o lunga perioada. Pierderea cantareței de muzica de petrecere a adus multa suferința in randul fanilor, dar mai ales in randul familiei. Aceștia nu pot trece peste suferința produsa și au decis ce sa faca cu…

- Denisa Raducu s-a stins din viata pe data de 23 iulie 2017, atunci cand intreaga tara a fost inmarmurita. Fanii regretatei artiste au plans-o si inca sa-i asculte piesele, fiind in continuare cantareata lor preferata. Acum, dupa mai bine de doi ani de la pierderea tinerei artiste oamenii se intreaba…

- Au trecut mai bine de doi ani de cand Denisa Raducu s-a stins din viata, dupa cateva luni de lupta cu o boala nemiloasa. Chiar daca timpul trece, cei care au iubit-o nu au cum sa o uite si inca ii asculta piesele.

- Tamara Buciuceanu a lasat un gol imens in sufletele tuturor celor care au cunoscut-o si alaturi de care a fost pe scena. Stela Enache a vorbit cu lacrimi in ochi despre disparitia regretatei actrite.

- O femeie, care ducea o lupta grea cu anxietatea, a murit in urma unor probleme cardiace, dupa ce a consumat droguri. Shabina Miah (33 de ani) se afla intr-o perioada foarte dificila a vieții ei, iar stare...

- O adolescenta de 16 ani, Mya-Lecia Naylor, și-a pierdut viața. Tanara a murit spanzurata. Se pare ca tanara actrița s-a spanzurat in casa familiei sale. Serviciile de urgența au venit...

- DCNews a anunțat pentru astazi, la ora 12:30, un interviu LIVE cu președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Un interviu exploziv in plina criza guvernamentala! Interviul a fost transmis doar 10 minute. Dupa 10 minute de transmisie LIVE, totul a picat, din informațiile noastre, doar in redacția…