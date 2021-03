Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei si Code4Romania au semnat acordul de parteneriat pentru digitalizarea sectorului public, acesta fiind valabil cinci ani. Astfel, Code4Romania va livra produse digitale pe care le va pune la dispozitie, cu titlu gratuit, catre Autoritate, acestea urmand a fi…

- Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), in calitate de partener, impreuna cu Ministerul Sanatatii, lider de parteneriat si beneficiar, implementeaza proiectul "Sistem Informatic pentru registrele de sanatate - RegIntermed", ce vizeaza digitalizarea registrelor de sanatate si interconectarea…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, incepand de la 1 ianuarie, prin intermediul platformei s-au facut peste 489.000 de tranzactii, in valoare de peste 153.000.000 lei. ”In doar 5 saptamani, numarul utilizatorilor a crescut cu 100.000. Tot…

- "În ultima luna, statul român a avut câteva eșecuri extrem de vizibile de digitalizare, unele totale, precum în cazul platformei Rabla pentru Electrocasnice, așteptata de mulți români cu sufletul la gura înainte de Craciun și care nu s-a mai lansat, altele parțiale,…

- Lipsa de interoperabilitate in infrastructura digitala in Romania reprezinta o amenintare serioasa, dar in momentul de fata se lucreaza la un sistem de interoperabilitate a bazelor de date detinute de catre institutiile publice, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, Octavian Oprea,…

- O serie de beneficii care nu erau facute publice pana acum, au ieșit la iveala cu prilejul unui proces in care șase dintre cei zece angajați ai Autoritații pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) care au fost concediați in ianuarie anul acesta au contestat legalitatea deciziilor in instanța. Aceștia au…

- Romania inregistreaza cele mai bune rezultate in dimensiunea Conectivitate, datorita utilizarii ridicate a benzii largi de foarte mare viteza și disponibilitații ample a rețelelor de foarte mare capacitate fixe, Romania situandu-se astfel pe locul 5 in UE.Cu toate acestea, digitalizarea economiei a…

- Romania inregistreaza cele mai bune rezultate in dimensiunea Conectivitate, datorita utilizarii ridicate a benzii largi de foarte mare viteza și disponibilitații ample a rețelelor de foarte mare capacitate fixe, Romania situandu-se astfel pe locul 5 in UE.Cu toate acestea, digitalizarea economiei a…