Cod galben de viscol pentru șase județe din țară! Meteorologii au emis, joi dimineata, avertizari Cod galben de viscol, valabile in zonele montane din sase judete situate in Transilvania, Moldova si Muntenia, potrivit Agerpres. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 10:00, in zona de munte a judetului Cluj, la o altitudine de peste 1.800 de metri, va ninge si vor fi intensificari ale vantului cu rafale de 60-70 km/h, viscolind ninsoarea si determinand scaderea vizibilitatii. Citește și: Din brațele lui Liviu Dragnea, azi e șefa sub Guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR! ‘E o colega extrem de muncitoare’ … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

