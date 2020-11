Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de Covid-19 transforma expresia „fumezi ca un turc”, pentru ca in Turcia se interzice fumatul in mai multe spatii publice pentru a opri raspandirea virusului. Potrivit datelor OMS, circa 32% dintre tu...

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declart, vineri, ca in judetul Suceava capacitatea in sectorul ATI pentru COVID poate creste cu 20 de paturi la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava si cu alte cinci paturi la Spitalul Municipal Radauti, iar cinci paturi sunt tinute in rezerva la Spitalul Municipal…

- Ziarul Unirea DSP Alba crește capacitatea de testare a pacienților suspecți de coronavirus: Licitația pentru furnizare reactivi pentru analize Covid-19, lansata in SEAP Direcția de Sanatate Publica Alba a lansat de curand in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru furnizare reactivi…

- Genele moștenite de la stramoșii noștri neandertali ar putea sa fie motivul pentru care un numar de cazuri de Covid-19 ajung sa devina foarte grave, conform unui noi cercetari realizate in Germania, relateaza CNN.

- Clujul a ajuns la 25 de elevi infectați cu noul coronavirus. ”Avem in total 25 elevi pozitivi din 19 unitați de invațamant din Cluj-Napoca, Turda, Dej, Gherla și comune. 12 cadre didactice pozitive din unitați de invațamant din Cluj-Napoca, Dej, Huedin”, a spus prefectul Clujului, Mircea Abrudean.Cazurile…

- Mai multe persoane publice au cerut demisia șefului ANSP, Nicoale Furtuna, dupa declarația facuta aseara in cadrul unei emisiuni despre persoanele rapuse de noul tip de coronavirus. „Pandemia de Covid-19 a luat viața celor care și așa erau o povara pentru ei și pentru cei din jur” - a spus Furtuna.

- Comitetul International al Crucii Rosii a anuntat, marti, ca in primele sase luni ale pandemiei de coronavirus s-au inregistrat peste 600 de cazuri de violenta, hartuire si stigmatizare la adresa personalului medical, pacientilor si infrastructurii medicale.

- Presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor, Vasile Barbu, semnaleaza faptul ca sunt tot mai mulți medici carora nu le pasa de pacienți și ca, sub pretextul Covid, bolnavii sunt lasați sa moara. Acesta acuza faptul ca medicii iau prea mulți bani și ca in sistem este debandada. Cazurile…