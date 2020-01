Clujenii de pe Soporului, exasperați de gropi, se tem de accidente. Sesizările curg gârlă! Mai mulți clujeni solicita intervenția autoritaților pe strada Soporului, la coborârea dinspre Borhanci. Trecând zilnic pe acolo, aceștia susțin ca sunt foarte multe gropi și ca s-ar mulțumi chiar și cu &"activitați minimale&", precum astuparea gropilor și nivelarea porțiunilor distruse de mașinile de mare tonaj. În perioada noiembrie 2019 – ianuarie 2020, mai multe mașini au ajuns în șanț din pricina denivelarilor într-o curba periculoasa, spun clujenii, care susțin ca nivelarea este o masura de siguranța așteptata de mult timp. Ba mai mult,… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei candidati care au indeplinit conditiile de participare la selectia pentru numirea in functia de adjunct al procurorului sef al DNA sustin, joi, interviurile la Ministerul Justitiei, transmite Agerpres.Este vorba despre Gabriela Popa, Madalina Scarlat si Elena Hach.La finalul anului trecut,…

- O romanca de 37 de ani, originara din Tulcea, a fost gasita fara suflare in apartamentul in care locuia intr-o localitate situata in nord-vestul Germaniei. Politistii sustin ca femeia a fost omorata, iar doi suspecti se afla deja in custodia politiei. Femeia lucra de ani buni in Germania si locuia alaturi…

- Patronatele din turism cer Guvernului sa acorde zile libere și in 27 decembrie și in 3 ianuarie, astfel incat minivacanța de sarbatori sa nu fie intrerupta. Susțin ca romanii și-au rezervat vacanțele in aceasta perioada, dar nu și le-au platit inca, din acest motiv. Federația Patronatelor din Turismul…

- Doua persoane au fost ranite astazi, dupa ce au fost implicate in doua accidente rutiere provocate din neatentie. Un barbat de 37 de ani, din Craiova, care conducea un autoturism pe Calea București, in timp ce efectua o manevra de mers cu spatele, a lovit o femeie de aproximativ 50 de ani, care se deplasa…

- Parchetul olandez a acuzat luni Moscova ca a ''autorizat'' un suspect ucrainean in cazul exploziei avionului de pe zborul MH17 sa paraseasca Rusia si sa revina in estul Ucrainei, refuzand sa accepte cererea de extradare formulata de Olanda, transmite AFP. Volodimir Temakh,…

- Imagini val de accidente grave in Maramureș. Mașini distruse și mai multe persoane ranite.foto Accident rutier grav pe Dura, la iesirea din Baia Mare. Trei autoturisme implicate, 2 victime, o mama cu escoriatii si copilul acesteia care aparent este fara leziuni, vor fi transportati la UPU, intervin…

- Ziua Mondiala a Comemorarii Victimelor Traficului Rutier este marcata in cea de-a treia duminica a lunii noiembrie a fiecarui an pentru a comemora milioanele de oameni decedați și raniți pe drumurile lumii, a susține moral familiile și prietenii acestora și a atrage atenția populației la aceasta problema…

- Jurnaliștii brazilieni susțin ca Nadia Comaneci a incercat sa se sinucida. Ce s-a intamplat, de fapt? Controverse aprinse, dupa ce in presa au aparut aceste zvonuri. Controverse aprinse, dupa ce in presa braziliana au aparut zvonuri ca Nadia Comaneci a incercat sa se sinucida Jurnaliștii din Brazilia…