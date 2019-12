Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 150 de persoane au participat, duminica, la Cluj-Napoca, la un miting de solidaritate cu familia Cameliei Smicala si au cerut autoritatilor finlandeze sa-i lase pe cei doi copii institutionalizati sa se intoarca la mama lor, anunța AGERPRES.Incident de Ziua Naționala - Un militar…

- Aproximativ 250 de persoane cu steaguri tricolore si costume nationale au participat, sambata, la ''Marsul Recunostintei'', organizat la Cluj-Napoca pentru marcarea a 100 de ani de administratie romaneasca. " 'Marsul Recunostintei' a fost organizat cu ocazia aniversarii a 100…

- Pompieri sosiți la locul accidentului au gasit un microbuz și un autoturism avariate. “În aceste momente sunt doua persoane care sunt consultate de catre echipajul de pe ambulanta. Din primele informații, se pare ca ar fi 8 ocupanți în microbuz. Trei persoane au suferit afecțiuni…

- Peste 7.000 de persoane au protestat sambata la Hanovra impotriva unei reuniuni organizate de un partid ultranationalist tintind jurnalisti specializati in anchetele asupra mediilor neonaziste, potrivit AFP.Circa 6.800 de persoane, mult peste cele 2.000 anuntate, au defilat sub sloganul "Colorat…

- A fost alerta in Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca, sambata dimineața in jurul orei 02:00. O autospeciala de ambulanța a fost izbita de un taxi chiar in intersecție. In urma impactului, ambulanța s-a rasturnat. Medicul, asistentul, șoferul și pacientul din ambulanța au suferit rani ușoare. Ranita extrem…

- Familia a fost descoperita dupa ce fiul cel mai in varsta a venit la un bar din apropiere de mai multe ori si a fost foarte confuz. "A venit din nou duminica si era foarte confuz", a declarat Chris Westerbeek, proprietarul barului din satul Ruinerwold, pentru televiziunea olandeza. "A comandat…

- Idee incredibila a avocatului familiei Luizei Melencu. Tonel Pop vrea sa organizeze un teledon pentru ca familia Melencu sa plateasca amenda pe care DIICOT le-o va aplica pentru ca mama fetei a refuzat sa mearga la audieri. Monica Melencu a declarat de mai multe ori ca nu vrea sa dea noi probe ADN…

- Mario Iorgulescu a fost transferat luni dimineata de la spitalul Elias catre un alt spital, din strainatate. Familia a cerut mutarea acestuia, desi medicii care l-au ingrijit pana acum nu au fost de acord.