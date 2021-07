Clotilde, sensibilă la soare. Nu și la gunoaie Am vazut-o. Era ea. Chiar ea. Chiar ea, Diva. Diva gunoaielor zemoase ce se scurg la bordura. Diva șobolanilor jegoși, mari cat iepurii. Diva gandacilor și a țanțarilor. Diva mirosului de hoit ce te pandește dupa colț. Diva de la 1. De la Sectorul 1. Sensibila muiere. Diafana, cu privirea pierduta spre lumea ei, pe […] The post Clotilde, sensibila la soare. Nu și la gunoaie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

