Climoc, Orange: Romanii mai au de exersat o disciplina a banilor

- Romanii care au nevoie de bani pot imprumuta de la stat pana la 40.000 de lei fara dobanda. Este vorba despre programul „Investeste in tine”, in care tinerii pot lua bani de la stat in principal pentru a-si acoperi costurile cu studiile, sau pentru a se perfectiona intr-un anumit domeniu. Mai exact,…

- Ultimele 6 luni au fost tumultoase, din cauza schimbarilor legislative, care au avut impact asupra cresterii industriei, a declarat Liudmila Climoc, CEO Orange Romania, in cadrul ZF Digital Summit, anunța MEDIAFAX.„Ultimele 6 luni au fost tumultoase, din cauza schimbarilor legislative, care…

- Consolidarea industriei de telecomunicatii si adoptia de roboti software vor fi subiectele centrale ale unei conferinte de specialitate despre domeniul IT&C, organizata, luni, la Bucuresti potrivit Agerpres. In cadrul evenimentului ar urma sa participe: Dragos Mircea Rebegea - sef Vanzari pentru…

- "Educația din Romania ar trebui sa cultive talente și sa formeze valori!" Președintele Klaus Iohannis a participat, luni, la deschiderea anul universitar la la Universitatea ”Babeș-Bolyai”. Președintele a subliniat in discursul sau ca, la noi, tinerilor nu li se ofera inca suficiente oportunitați pentru…

- La studiu au participat peste 1000 de persoane din toata țara. 61% dintre persoane sunt casatorite, iar 25.7% sunt necasatorite. Marile temeri cand vine vorba despre banii in familie sunt: frica de a nu avea un venit sigur (30,3% dintre respondenți), frica de a nu iți putea intreține copiii (17,5%…

- Primul-ministru Viorica Dancila a declarat, la ceremonia de deschidere a anului școlar de la Școala Gimnaziala din Santamaria Orlea (Hunedoara), ca educația reprezinta șansa copiilor de a avea o viața mai buna și o viața de familie mai fericita. ”Educația inseamna pentru acești copii o viața mai buna,…

- Ministrul Natalia Intotero a declarat joi, la deschiderea oficiala a Forumului Romanilor de Pretutindeni, ca in cadrul acestuia vor fi abordate subiecte precum educatia in limba romana, exercitarea dreptului de vot la alegerile prezidentiale, dar si masuri prin intermediul carora Guvernul vine in…

- Pro Romania se implica și trece la treaba! Romanii au votat, iar Pro Romania ține cont de opțiunea electoratului! Comisia pentru Invațamant, Știința, Tineret si Sport a Camerei Deputaților va fi condusa de fostul premier Sorin Cimpeanu!