Stiri pe aceeasi tema

- Niculae Havrilet a renuntat, marti, la functia de membru al Consiliului de Administratie al companiei Electrica, pe care o detinea din februarie 2019, ca urmare a desemnarii sale in postul de secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, potrivit Agerpres.Conform…

- Directorul general al Engie, Isabelle Kocher, nu va obtine sprijinul statului francez pentru un nou mandat in fruntea companiei, a anuntat luni publicatia Les Echos, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Mandatul actual al Isabellei Kocher se va incheia in luna mai 2020. Kocher, aflata…

- Prin Adresa primita la societate cu nr. 273 04.12.2019, Busu Cristian a renuntat din motive personale la mandatul de presedinte si membru al Consiliului de Administratie al Societatii S.C. Flaros SA. In sectiunea Docuemnte , puteti consulta demisia lui Busu Cristian la mandatul de presedinte si membru…

- Consiliul de Administratie al CFR Marfa l-a numit joi pe Traian Preoteasa in functia de director interimar. Acesta este inginer de profesie, fost director general adjunct tehnic in CFR SA, potrivit hotnews.ro. Decizia a fost luata dupa ce membrii Consiliului de Administratie au luat act si au aprobat…

- In urma examinarii suplimentare a dosarelor depuse la concursul public pentru selectarea candidatilor la functia de Director al Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica (ANRE), Comisia economie, buget și finanțe, a anuntat repetarea

- Potrivit site ului oficial al Bursei de Valori Bucuresti, BUCUR S.A. informeaza actionarii si investitorii cu privire la faptul ca, in sedinta din data de 15.10.2019, Consiliul de Administratie al societatii a luat act in mod oficial de notificarea inregistrata sub nr. 3020 15.10.2019, prin care Stefan…

- Consiliul de Administratie al companiei TAROM a decis marti seara revocarea din functie a directorului general interimar, Daniela Madalina Mezei. "Am fost revocata in aceasta seara, dar nu stiu care sunt motivele, trebuie sa vad hotararea Consiliului de Administratie. M-a informat presedintele Consiliului…