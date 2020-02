Clasoare cu timbre fara documente, descoperite de politistii de frontiera de la P.T.F. Negru Voda (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II ndash; Csanadpalota au descoperit, ascunsi in interiorul unei autoutilitare, cinci cetateni din India, care incercau sa iasa ilegal din tara.In data de 31.01.2020, in jurul orei 06.20, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac…

- Polițiștii de frontiera si lucratorii vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret – I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat un cetatean roman care transporta ascunse intr-un locas special amenajat sub bancheta din spate si in rezervorul unui autoturism, 920 pachete cu țigari de proveniența…

- Politistii de frontiera satmareni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au descoperit si indisponibilizat doua autoturisme cautate de catre autoritatile din Franta si Italia, a caror valoare se ridica la suma de 151.000 lei.Ieri, 24 ianuarie a.c., in jurul orei 10.00, la Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul structurilor teritoriale ale Garzii de Coasta au descoperit peste 34.000 de pachete cu tigari de contrabanda, ascunse in peretii dubli ai unei autoutilitare condusa de un barbat cu dubla cetatenie, romana si R. Moldova.In data de 17.01.2020, politistii de frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II Csanadpalota au depistat patru cetateni turci care au folosit la controlul de frontiera carti de identitate bulgaresti false.In data de 12.01.2020, in jurul orei 12.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II Csanadpalota,…

- Politistii de frontiera din cadrul structurilor teritoriale ale Garzii de Coasta au depistat, in zona de competenta, un cetatean roman care intentiona sa introduca ilegal in tara peste 4.300 articole pirotehnice, precum si alte doua persoane care ofereau spre vanzare peste 4.800 articole pirotehnice,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat un cetatean roman care intentiona sa introduca in tara, prin Punctul de Trecere al Frontierei Vama Veche, peste 15.500 articole pirotehnice, fara a detine autorizatiile necesare. In data de 29.12.2019, actionand in baza unei informatii,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche au intocmit lucrare penala pe numele unui cetatean roman, care avea asupra sa un pistol cu gaze si zeci de cartuse, pentru care nu detinea autorizatie. In data de 13.12.2019, in jurul orei 04.00, politistii de frontiera…