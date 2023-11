Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, a anunțat ca in deschiderea ediției de toamna a Targului de Turism al Romaniei care are loc in aceste zile, 9-12 noiembrie, in București, la Romexpo, administrația județeana a primit documentul de recunoaștere a calitații de inițiator al…

- Municipiul Suceava, cunoscut și ca „orașul Cetații de Scaun", este prezent la ediția de toamna a Targului de Turism al Romaniei.„Alaturi de Consiliul Județean Suceava, participam in perioada 9-12 noiembrie 2023 la evenimentul gazduit de RomExpo, pentru a promova potențialul ...

- Oferta turistica a județului Suceava este promovata incepand de astazi și pana duminica, 12 noiembrie, la ediția de toamna a Targului de Turism al Bucovinei care are loc in complexul Romexpo din București. Delegația județului este condusa de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba,…

- O absolventa a promoției 2023 a Colegiului Național ,,Mihai Eminescu" din municipiul Suceava, Paola Moraru, studenta in anul I la Facultatea de Drept a Universitații „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, a impartașit elevilor experiența de bursiera a Guvernului francez, in ...

- De luna viitoare, micile afaceri din județ pot cere finanțari nerambursabile de 50.000-200.000 euro. Banii primiți pot fi investiți in ateliere auto, in construcții sau hoteluri, dar și in IT, contabilitate sau cabinete medicale. Microintreprinderile din Bacau, dar și din restul județelor incluse in…

- Protestele funcționarilor publici din Finanțe au continuat, vineri, in fața ministerului pentru a opta zi consecutiv. De asemenea, au fost proteste la Arad, Botoșani, Buzau, Iași, Valcea, Bacau, Dolj și Prahova. Recent a fost declanșat conflictul de munca care poate duce la greva generala, despre care…

- Absolvent al Colegiului Național “Mihai Eminescu” Botoșani: MEDALIE DE AUR la Olimpiada Internaționala “Științele Pamantului” Daniel Malanca, un absolvent al Colegiului Național “Mihai Eminescu” din Botoșani, a obținut Medalia de Aur la prestigioasa Olimpiada Internaționala “Științele Pamantului”. Competiția…