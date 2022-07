Premierul Nicolae Ciuca a salutat, luni, decizia Comisiei Europene de actualizare a Acordului de parteneriat, afirmand ca reprezinta un semnal „de incredere” si „de sustinere” a prioritatilor Romaniei, tara noastra urmand sa beneficieze, pana in 2027, de 31,5 miliarde de euro fonduri europene din Politica de Coeziune. „Am primit cu incredere in perspectivele de dezvoltare ale Romaniei anuntul de astazi al Comisiei Europene. Prin Acordul de parteneriat actualizat, tara noastra va beneficia pana in 2027 de 31,5 miliarde de euro fonduri europene din Politica de Coeziune. Impreuna cu cele 13,6 miliarde…