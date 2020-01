Ministrul Finantelor, Florin Citu, a afirmat, sambata, ca va cere acordul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pentru a incredinta in mod direct, unei companii, proiectul de informatizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), astfel incat procesul sa fie gata in martie-aprilie.



"In ultimii doi ani, statul a fortat companiile private sa cumpere case de marcat sofisticate si softuri, dar ANAF nu est gata, nici macar nu a inceput licitatia pentru softul necesar care sa conecteze ANAF de aceste case de marcat. Este o responsabilitate criminala din partea statului:…