Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul spaniol a decretat vineri stare de alerta din cauza crizei sanitare provocate de Covid-19. Numarul cazurilor de infectare in Spania a depasit 4.209, iar cel al deceselor, 120.Potrivit Constitutiei, starea de alerta este declarata in situatii de catastrofa sau crize sanitare. Este…

- Traian Basescu este primul politician care a cerut inchiderea bisericilor, pentru a prevenit o eventuala epidemie de coronavirus in Romania. Un alt politician controversat, Andrei Caramitru, lider USR, vrea aceeași masura și amenința Biserica Ortodoxa Romana ca o va da in judecata și va instiga zeci…

- „Am facut un apel la calm, nu avem de ce sa ne comportam altfel decat normal. Mereu capacitatea de producție pe tot ce inseamna alimente, marfuri necesare in gospodarie, trebuie sa fie mai mare decat vanzarile efective. E și un ritm de aprovizionare care nu a creat nicio penurie. Nu e niciun motiv sa…

- ”Pentru liberali un nivel de trai decent pentru romani inseamna ca «platim pensii si salarii umflate unor oameni care nu le merita»! Dupa PNL, medicii romani nu trebuie platiti, ei trebuie sa plece din tara! Pentru PNL, profesorii nu trebuie platiti, doar sunt cei care ne formeaza copiii! Pentru…

- "Nu Start Up Nation pentru pomanageala pe care a gandit-o PSD. Putem lansa Start Up Nation acolo unde exista surse de creativitate, unde exista oameni care au capacitatea sa faca performanta, Start Up Nation in domeniul IT, cercetarii, studentilor si toate domeniile care pot sa ne aduca cu adevarat…

- La jumatatea lunii ianuarie 2020, jumatate de milion de pensionari din Romania inca iși așteapta pensia. Guvernul anunțase intarzieri ale livrarii veniturilor pentru cei varstnici, iar data pare sa se fi prelungit pana pe 20 ianuarie.

- “V-ați identificat cu autorii abuzurilor, cu Onea și Portocala”, i-a transmis Tudose lui Catalin Predoiu Violeta Stoica In penultima ședința de guvern din anul 2019, in seara de vineri, 27 decembrie, ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a venit in fața Executivului condus de Ludovic Orban cu un memorandum…

- Fostul președinte Traian Basescu a vorbit, duminica seara, la Romania TV, despre Dosarul Revoluției și despre faptul ca, la termene, sunt chemați mii de oameni odata."A convoca 5.000 de oameni la fiecare termen, e imposibil sa ii ai pe toți prezenți. Eu cred ca domnul Orban, printr-o ordonanța…