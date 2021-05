Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat, joi seara, ca STS l-a informat ca Romania este pregatita pentru implementarea pasaportului de vaccinare, iar in momentul in care acesta va fi utilizat in Uniunea Europeana „suntem gata si noi”.

- Premierul Florin Citu a anuntat, joi seara, ca STS l-a informat ca Romania este pregatita pentru implementarea pasaportului de vaccinare, iar in momentul in care acesta va fi utilizat in Uniunea Europeana ”suntem gata si noi”. ”E o decizie a Uniunii Europene. Noi suntem pregatiti, am vorbit…

- Aplicația care reprezinta pașaportul de vaccinare este gata și poate porni, in Romania, in același timp in care pornește in toata Uniunea Europeana, a declarat, joi, premierul Florin Cițu. Intrebat...

- Premierul Florin Citu a declarat ca Romania se afla pe o panta descrescatoare a valului trei al pandemiei de COVID-19, dar regulile trebuie respectate in continuare. "Trebuie sa fim vigilenti, nu a trecut valul trei. Ce a fost mai greu a trecut.", a afirmat el. Premierul a aratat ca, dupa ce trece…

- Premierul Florin Cițu a precizat, luni, pe Facebook, ca, a solicitat reprezentanților guvernului in teritoriu sa ia toate masurile care se impun pentru respectarea regulilor sanitare. Premierul a explicat ca nu dorește instituirea de noi restricții la nivel național, pentru a nu afecta și mai mult activitațile…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca, in curand, se va deschide si cea de-a treia etapa de vaccinare. Potrivit acestuia, scopul autoritaților este acela de atingere a imunitatii colective de 70%. ”Revenim la normalitate. Peste 300 de milioane de doze de vaccin anti COVID-19 au fost deja administrate in…

- Premierul Florin Citu a scris duminica, pe pagina sa de Facebook, ca "vaccinurile aprobate in Uniunea Europeana si in Romania sunt sigure si eficiente", el aratand ca in curand in tara noastra va fi deschisa si etapa a treia de imunizare anti-COVID-19, "astfel incat oricine isi doreste sa se protejeze…

- Premierul Florin Citu a scris duminica, pe pagina sa de Facebook, ca "vaccinurile aprobate in Uniunea Europeana si in Romania sunt sigure si eficiente", el aratand ca in curand in tara noastra va fi deschisa si etapa a treia de imunizare anti-COVID-19, "astfel incat oricine isi doreste sa se protejeze…