Stiri pe aceeasi tema

- Dupa tragedia de acum cateva zile care a indoliat Italia, atunci cand un segment al viaductului Polcevera (Morandi), pe autostrada A10 s-a prabușit in apropierea orasului Genova, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a emis un comunicat prin care ii liniștește pe romani, in legatura…

- Circulația pe loturile trei și patru ale Autostrazii A10, Sebes-Turda, s-a deschis, in aceasta seara, dupa ce Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) a dat unda verde pe cei 29 de kilometri de la Aiud la Turda. Astazi a avut loc inspecția tehnica, constructiile…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, vineri, in intervalul orar 12.30 - 15.00, traficul rutier va fi inchis in tunelul situat pe drumul national DN 7C (Transfagarasan), cuprins intre km 115+926 - km 116+808. ”De asemenea, precizam ca in intervalul…

- Circulatia rutiera pe DN15, respectiv pe raza localitatii Bistricioara din judetul Neamt, a fost redeschisa luni seara pentru toate categoriile de autovehicule, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intr-un comunicat remis AGERPRES. "Pe DN 15,…

- Circulatia rutiera pe Transfagarasan se redeschide astazi de la ora 11.00 Transfagarașan. Arhiva foto: Razvan Stancu. Circulatia rutiera pe Transfagarasan, între Piscul Negru si Bâlea Cascada se va redeschide, astazi, de la ora 11:00, pentru toate categoriile de autovehicule - a…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, din cauza furtunilor care se anunta in judetul Sibiu in perioada urmatoare, s-a decis amanarea redeschiderii traficului pe DN 7 C - Transfagarasan. Circulatia la altitudini mari, pe durata furtunilor, este extrem de periculoasa,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, vineri, ca circulatia rutiera pe Transfagarasan, intre Piscul Negru si Balea Cascada, ramane inchisa ...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, din cauza furtunilor care se anunta in judetul Sibiu in perioada urmatoare, s-a decis amanarea redeschiderii traficului pe DN 7 C - Transfagarasan. Circulatia la altitudini mari, pe durata furtunilor, este extrem de periculoasa,…