Circa 850 de polițiști și jandarmi bistrițeni, prezenți la datorie în minivacanța de 1 Iunie Circa 600 de polițiști și peste 250 de jandarmi vor prezenți la datorie in Bistrița-Nasaud, in minivacanța de 1 Iunie, pentru a asigura ordinea publica și siguranța cetațenilor din județ, in contextul pandemiei generate de CoVid-19. In contextul minivacanței prilejuite de sarbatorirea Zilei de 1 Iunie, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Nasaud au fost luate masuri suplimentare pentru prevenirea faptelor ilegale, prin asigurarea unei prezențe suplimentare a efectivelor de ordine publica, precum și pentru asigurarea intervenției imediate in cazul unor evenimente. Astfel, 180… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

