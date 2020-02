Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca este exclus ca social-democratii sa voteze pentru premierul desemnat, Florin Citu, in Parlament, apreciind desemnarea acestuia ca "ridicola". "As fi preferat ca domnul Citu sa iasa sa ne spuna cum a imprumutat 10 miliarde de euro in trei luni si jumatate si, mai ales, pe ce i-a cheltuit. Domnul Citu este cel care noaptea e urmarit de spionii rusi, deci, efectiv este ridicola desemnarea domnului Citu", a spus Ciolacu la Romania TV. Intrebat daca exclude ca PSD sa voteze in favoarea premierului desemnat, Ciolacu a raspuns: "Categoric".…