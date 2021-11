Ciolacu: Nu sunt de acord cu vaccinarea obligatorie ​Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat ca nu este de acord cu vaccinarea obligatorie, precizând ca toata lumea are drepturi.



&"Eu nu oblig pe nimeni si nu sunt deloc de acord cu vaccinarea obligatorie. Am si eu drepturi ca si dumneavoastra. Ai dreptul sa nu te vaccinezi, am dreptul sa ma vaccinez. Dreptul la viata cred ca primeaza peste toate celelalte drepturi. Va fi veni, domnul doctor Rafila, si va explica un mecanism predictibil stiintific. Nu condamn lumea sa nu mearga la serviciu sau...veti vedea&", a spus Ciolacu, potrivit news.ro. .

