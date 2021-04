Cinema Ateneu a primit o înaltă acreditare din partea Centrului Naţional al Cinematografiei La finalul lunii martie, Cinema Ateneu a primit certificatul de clasificare pentru categoria „0”, care atesta calitatea proiectiilor cinematografice și condițiile de confort și siguranța oferite spectatorilor. Acreditarea a fost obținuta in urma analizei unei comisii de specialitate, fiind luate in calcul dotarile cinematografului și modalitațile de informare a spectatorilor privind filmele difuzate. Astfel, printre criteriile indeplinite de Cinema Ateneu se numara: rezoluția imaginii de minim 2K, proiecția digitala de tip 3D, dotari in ceea ce privește luminozitatea și configurarea audio, numerotarea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

