Stiri pe aceeasi tema

- Un individ inarmat cu un cutit, a atacat in jurul orei locale 09:45 (07:45 GMT) mai multi copii in varsta de aproximativ 3 ani care se aflau intr-un parc din apropierea lacului Annecy, in sudul Franței. Citește și: A murit un cunoscut jurnalist de televiziune din Romania Cel putin sapte persoane, printre…

- Actorul Al Pacino, in varsta de 83 de ani, a șocat pe toata lumea anunțand ca iubita sa de 29 de ani este insarcinata. Surse apropiate spun ca Pacino a cerut un test de paternitate, avand indoieli ca el ar fi tatal copilului. Iubita lui Al Pacino, Noor Alfallah, se afla in luna a opta de sarcina, iar…

- Al Pacino, in varsta de 83 de ani, a șocat lumea saptamana aceasta cand a dezvaluit ca așteapta un copil cu prietena sa Noor Alfallah, in varsta de 29 de ani, insarcinata in opt luni. Inițial, actorul nu a crezut-o pe iubita sa și i-a cerut sa faca un test de paternitate prin care sa […] The post Al…

- Al Pacino este in al noualea cer! La varsta de 82 de ani actorul american a anunțat ca iubita sa, Noor Alfallah, in varsta de 29 de ani, este insarcinata in luna a opta. Superstarul de la Hollywood actor mai are trei copii.

- Iubita actorului, Noor Alfallah, este insarcinata in opt luni cu cel de-al patrulea copil al celebrului actor Al Pacino, a informat publicația americana People.Noor Alfallah, in varsta de 29 de ani, este oficial iubita lui Al Pacino din aprilie 2022.Al Pacino mai are trei copii. Fiica Julie Marie, in…

- FOTO VIDEO| S-a dat startul sezonului de balaceala in fantana arteziana din Parcul Unirii, Alba Iulia: 3 copii au fost primii la distracție FOTO VIDEO| S-a dat startul sezonului de balaceala in fantana arteziana din Parcul Unirii, Alba Iulia: 3 copii au fost primii la distracție Trei copii au gasit…

- Crestere ingrijoratoare a numarului de infectii respiratorii acute si de cazuri de COVID-19 odata cu incalzirea vremii. Conform ultimelor date statistice oferite de Ministerul Sanatatii, pe ultima saptamana raportata, a existat o crestere de 20- a numarului cazurilor de COVID-19 in Romania fata de saptamana…