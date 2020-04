Inca cinci micuți care s-au nascut la Maternitatea Odobescu din Timișoara au rezultate negative la coronavirus, dupa ce inițial au fost diagnosticați cu COVID-19. Pana acum, numarul bebelușilor retestați ajunge la șase, din zece, iar rezultatele lor sunt negative. Mai trebuie testați patru bebeluși din cei zece depistați inițial pozitiv, cu coronavirus. Testele vor fi ... The post Cinci bebeluși care au fost depistați inițial cu coronavirus au rezultate negative, dupa ce au fost testați din nou appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .