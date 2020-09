Stiri pe aceeasi tema

- Rutierul italian Diego Ulissi (UAE Emirates) a castigat, marti, la sprint prima etapa a Turului ciclist al Luxemburgului, in timp ce romanul Eduard-Michael Grosu (Nippo Delko One Provence) s-a clasat pe locul al treilea, potrivit EFE. Ulissi (31 ani) a fost inregistrat pe cei 133,5 km alergati in capitala…

- Rutierul Eduard-Michael Grosu, a declarat, duminica, dupa ce a castigat Turul Romaniei, ca nu era obiectivul sau, intentionand sa paraseasca competitia dupa primele trei etape. Grosu, care trebuia sa participe cu echipa sa Nippo Delko One Provence la alta competitie, a primit acceptul acesteia de a…

- Rutierul Eduard-Michael Grosu, component al nationalei Romaniei, a castigat, sambata, etapa a patra, regina, a Turului ciclist al Romaniei, pe Transfagarasan, si si-a consolidat pozitia de lider al clasamentului general. Grosu, care a primit acceptul echipei Nippo Delko One Provence de a continua cursa,…

- Rutierul german Justin Wolf (Bike Aid) a castigat prologul Turului ciclist al Romaniei, desfasurat marti, la Timisoara, in timp ce Eduard-Michael Grosu, component al nationalei Romaniei, s-a clasat pe locul secund. Wolf a fost cronometrat pe cei 3,6 km cu timpul de 4 minute 33 secunde, fiind urmat de…

- Ciclistul irlandez Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) a castigat marti la sprint etapa a 3-a a Turului Valoniei, devansandu-l pe francezul Arnaud Demare (Groupama-FDJ), care a devenit noul lider al clasamentului general, informeaza presa internationala. Pe distanta de 192 km, intre Montzen si Vise,…

- Rutierul ecuadorian Richard Carapaz (Ineos) a obtinut victoria, vineri, in etapa a treia a Turului ciclist al Poloniei si este noul lider al cursei, transmit agentiile internationale de presa, potrivit Agerpres.Carapaz, castigatorul editiei de anul trecut a Turului Italiei, s-a impus in etapa…

- Rutierul austriac Gregor Muehlberger (BORA-hansgrohe) a castigat, duminica, mini-etapa 3A a Turului ciclist al Sibiului, un contratimp individual intre Curmatura Stezii si Arena Platos din Paltinis, in timp ce Serghei Tvetcov s-a clasat al saselea. Muehlberger, victorios si in prima etapa…