- "Dragi prieteni, Din pacate, starea de rau pe care am acuzat-o in ultimele zile s-a dovedit a fi cauzata de Coronavirus COVID-19. Voi urma intocmai procedurile Direcției de Sanatate Publica și am incredere ca totul se va rezolva cu bine. Sunt extrem de mahnit ca eu, soția mea și atația alți…

- Senatorul liberal Vergil Chițac, infectat cu coronavirus. Luni, el a fost in Parlament. Senatorul constanțean Vergil Chițac (57 ani) și soția acestuia au fost depistați pozitiv cu coronavirus, vineri. Senatorul a fost, luni, in Parlament. Joi, Vergil Chițac a dezmințit informația publicata de Antena…

- In vederea limitarii raspandirii infectiei cu coronavirus (COVID-19), Direcția de Sanatate Publica (DSP) Brașov, a luat decizia amplasarii unui cort de triaj epidemiologic la Spitalul Clinic Județean de Urgența din municipiu. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Brașov a decis amplasarea unui cort de…

- Primul caz de coronavirus in Capitala – Un barbat de 49 de ani, care s-a intors de la Roma la sfarsitul lunii februarie. ”In aceasta dupa-amiaza a fost confirmat si cel de al 12-lea caz de infectie cu noul coronavirus (COVID-19) la nivel national. Este vorba despre un barbat din Bucuresti,…

- O noua alerta de coronavirus in Romania. Un copil a ajuns la Spitalul din Piatra-Neamț, cu suspiciune de coronavirus, fiind vorba despre o fetița in varsta de șase ani, intoarsa cu familia din Veneția (Italia), au afirmat, pentru MEDIAFAX, oficialii Direcției de Sanatate Publica (DSP) Neamț, conform…

- Raspandirea rapida a cazurilor de imbolnavire cu coronavirus ar putea bloca importurile anumitor produse din China, in Romania. Protecția Consumatorului a cerut sprijin Direcției de Sanatate Publica pentru a impiedica punerea pe piața a unor produse chinezești. Interdictia vizeaza portul Constanța și…