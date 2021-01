China: Minerii prinși sub pământ de o săptămână au reușit să transmită o notă echipelor de salvare Minerii prinși sub pamânt de o saptamâna în China au reușit sa transmita echipelor de salvare un mesaj în care afirma ca sunt extenuați și ca au nevoie de medicamente, au anunțat luni autoritațile, citate de AFP.



E explozie a avut loc în 10 ianuarie în Qixia, într-o mina de aur din provincia Shandong (est), iar 22 de persoane au ramas blocate la peste 600 de metri de intrarea în puț.



Explozia a afectat grav scara care asigura accesul la fundul minei precum și cablurile de comunicare. Echipele de salvare au reușit totuși sa sape o conducta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

