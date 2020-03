Stiri pe aceeasi tema

- Presa chineza a legat originea pandemiei coronavirusului cu Italia, dupa ce un profesor din Milano a declarat ca medicii italieni au vazut cazuri de pneumonie „foarte ciudate” inca din noiembrie, scrie Mediafax.Folosindu-se de aceste declaratii, Beijing respinge acum datele potrivit carora…

- In aceasta situație unele persoane risca sa ramana fara posibilitatea de a-și hrani copiii. „Castig 600 de rupii in fiecare zi si am cinci oameni de hranit. Vom ramane fara mancare in cateva zile. Stiu riscul de coronavirus, dar nu-mi vad copiii infometati”, a povestit pentru BBC Ramesh Kumar,…

- Artista folk Claudia Serdan, care locuieste in regiunea italiana Lombardia, in oraselul Legnano, situat la 15 kilometri de Milano, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca pe fondul cresterii numarului imbolnavirilor cauzate de coronavirus, televiziunile din Italia si-au oprit programele pentru a anunta…

- Numarul celor infectati in Italia continua sa creasca - peste 7.900, dintre care mai mult de 70% in Lombardia - iar spitalele se lupta sa suplimenteze numarul de paturi disponibile in sectiile de terapie intensiva. Unele au inchis sectii intregi pentru a le dedica cazurilor severe de coronavirus.…

- Italia a inregistrat de la inceputul epidemiei 7.375 de cazuri de Covid-19, dintre care 366 de decese. China se mentine pe primul loc, cu 80.695 de cazuri, dintre care 3.097 de decese.In ultimele 24 de ore, Italia in inregistrat 133 de noi decese, ceea ce majoreaza la 366 numarul total de morti de la…

- O a saptea persoana a decedat in urma epidemiei de coronavirus din nordul Italiei, a relatat luni agentia de presa ANSA citata de Reuters, in timp ce numarul cazurilor confirmate de contagiere a depasit 220. Potrivit ANSA, cel mai recent caz de deces este cel al unui barbat in varsta de 80 de ani care…

- "Romania se afla in fața unui pericol iminent provocat de coronavirus. Cred ca intram in alta etapa politica, e cazul ca toți politicienii sa revina la agenda romanilor, iar Guvernul sa vina cu un plan de masuri catre cetațeni" a spus Marcel Ciolacu, la finalul sedinței conducerii partidului.…

- Doctorul Adrian Streinu CErcel, directorul Institutului de boli infectioase Matei Bals vorbeste despre coronavirus, cum a luat nastere, ce a facut posibila trecerea sa de la animal la om, care sunt felurile de propagare si durata sa in circuitul global, pentru digi24."Coronavirusul se transmite…