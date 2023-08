Este greu de crezut, dar cercetatorii de la o universitate din Texas au descoperit ca muștele moarte ar putea fi transformate in plastic biodegradabil. Aceasta inovație este valoroasa avand in vedere dificultatea in gasirea surselor noi de polimeri biodegradabili, scrie The Guardian.

„Vreme de 20 de ani, echipa mea a dezvoltat metode pentru a transforma materiale naturale, cum ar fi glucoza obținuta din trestia de zahar sau din copaci, in materiale biodegradabile, adica polimeri digestibili care nu rezista in timp in mediu. Insa acele produse naturale provin de la resurse care sunt, de asemenea,…