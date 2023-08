Stiri pe aceeasi tema

- Dezastrul de la Crevedia, acolo unde au avut loc mai multe explozii din cauza unei statii GPL dezafectate, care inca mai avea un gen de activitate ilegala, a fost surprins de camerele de supraveghere de la poligonul lui Titi Aur. In imagini se vede ciuperca uneia dintre explozii, asemanatoare cu cea…

- VIDEO| MOMENTUL EXACT al celei de-a doua explozii de la Crevedia, la o statie GPL: 46 de oameni internați la spital, dintre care opt sunt intubati MOMENTUL EXACT al celei de-a doua explozii de la Crevedia, la o statie GPL: 46 de oameni internați la spital, dintre care opt sunt intubati Mai multe explozii…

- Incident la școala Gimnaziala ”George Bacovia" din Bucuresti! Doi tineri, in varsta de 17 si 21 de ani, au spart unitatea de invațamant! Camerele de supraveghere au surprins momentul in care aceștia au furat 71 de tablete, in valoare de peste 100.000 de lei.

- Un barbat a dat foc gardului unui club din Costinesti, iar imaginile au fost surprinse de o camera de supraveghere. Politistii constanteni au inceput cercetarile in acest caz, potrivit news.ro.Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat ca politistii din Costinesti au fost sesizati luni,…

- Un accident rutier mortal s a produs azi, 24 iulie, la Ovidiu. Un pieton a murit dupa ce a fost lovit de o masina.Este vorba despre un barbat in varsta de 63 de ani a fost declarata decedata de echipajul SMURD C., au transmis reprezentantii ISU Dobrogea. Imaginile tragediei au fost suprinse pe camerele…

- Camerele de supraveghere ale spalatorii auto din Brașov l-au surprins pe șoferul unui Porsche cand a oprit mașina, a coborat, a luat galeata și mopul și le-a bagat in autoturismul de lux, apoi s-a urcat la volan și a plecat. A doua zi și dupa ce Poliția s-a sesizat și-l cauta, șoferul a dus bunurile…

- Angajații unui hotel din Japonia au gasit intr-o camera un cadavru decapitat. Imaginile de pe camerele de supraveghere au aratat o persoana ieșind din camera respectiva cu o valiza, scrie Sky News.

- Au aparut primele imagini in cazul atacului comis de doi baieți pe o strada din Turnu Magurele. Un tanar a fost injunghiat de un baiat și lovit de un altul, dupa o altercație pe strada. Tanarul a ajuns la spital.